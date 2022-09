Ciro diz que Bolsonaro perguntou nome de padre baiano com quem fez 'tabelinha'

No debate presidencial de sábado (24) dois fatos chamaram a atenção do público: a "tabelinha" entre Jair Bolsonaro (PL) e Padre Kelmon (PTB) e um "cochicho" do presidente com Ciro Gomes. E os dois fatos estavam interligados.

Em entrevista ao Flow Podcast, Ciro disse que a conversa no pé do ouvido com Bolsonaro ocorreu porque o candidato à reeleição perguntou o nome do padre, que é baiano.

No podcast, exibido nesta segunda-feira (26), apresentador Igor 3K apontou que Ciro tem sido chamado de bolsonarista nas redes sociais após a cena do cochicho no debate. Ao rebater as críticas, o pedetista negou que manteria uma conversa com Bolsonaro "na frente das câmeras", e explicou o motivo do diálogo.

"Tu sabe o que foi o cochicho? Tu acha mesmo que eu vou conversar com o Bolsonaro na frente das câmeras? O Bolsonaro me perguntou como era o nome do tal padre, e eu botei a mão aqui [na boca] para o padre não ver, porque estava ele do meu lado, e o Bolsonaro [do outro]. Eu disse: 'padre Pokémon', não, padre Kelmon, estou brincando [risos]. Foi isso", declarou.

Presidenciável do PTB, Kelmon Souza estreou nos debates para presidente da República e fez dobradinha com Jair Bolsonaro. Logo no primeiro bloco, o candidato à reeleição fez pergunta ao padre ortodoxo e voltaria a questioná-lo na última parte do programa. No decorrer da sabatina, o petebista não escondeu sua aliança com o atual chefe do Executivo, e criticou os adversários por "se unirem" contra Bolsonaro.