Ciro Gomes chega ao 2 de Julho com ACM Neto: 'Nosso país está destruído'

O pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) marcou presença nos festejos em homenagem à Independência do Brasil na Bahia, neste 2 de julho. Logo na manhã deste sábado, ele participou do cortejo no no Largo da Lapinha, na companhia de figuras importantes no cenário político.

"Várias razões me fazem ficar muito feliz hoje aqui. A primeira é que é o primeiro 2 de Julho depois da pandemia que nos separou. É muito bom abraçar o povo, sentir esse calor do povo baiano, brasileiro. Segundo, o 2 de Julho, sempre faço um esforço para rememorar, das tantas vezes que venho aqui, principalmente pensando no jovem brasileiro. Quando Dom Pedro fez uma declaração política de independência ou morte, ali nós qualificamos na história oficial como a Independência do Brasil, mas isso não é bem verdade. Aqui na Bahia os militares portugueses se rebelaram e partiram para inibir a independência do país. E aqui se matou e se morreu, sangue de baianos foi derramado para construir a nação brasileiro e sua independência, temos que rememorar isso", disse.

Ciro estava acompanhado do ex-prefeito e atual candidato a governador ACM Neto, de Felix Mendonça, presidente do partido na Bahia, e do ex-secretário de Saúde da cidade e atual pré-candidato a deputado federal, Leo Prates. Também no cortejo, o senador Otto Alencar chamava a multidão para ir ao encontro de Ciro Gomes.

No cortejo, Ciro falou ainda sobre a atual crise financeira do país. "O Brasil, hoje, está sendo de novo vendido novamente ao estrangeiro. Nosso país está destruído pela pior crise econômica e social, a mais grave da história. E a cobiça dos barões brasileiros associados aos barões estrangeiros está dilacerando o nosso país".

O evento contou ainda com a presença de Roberto Rodrigues, vice-presidente do movimento negro do PDT. "É a festa do povo negro da Bahia, e Ciro veio abraçar o povo da independência. Nesse momento de final de pandemia, nós estamos muito felizes com Ciro na Bahia. E o PDT continua aliadissímo com o nosso futuro governador da Bahia, ACM Neto", declarou.

