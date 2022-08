Ciro Gomes fará visita a Salvador nesta quinta-feira (11)

O candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) fará uma visita a Salvador nesta quinta-feira (11). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do candidato.

A agenda do pedetista ainda não foi divulgada, mas um dos compromissos é encontrar pela primeira vez com a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) desde que ela foi anunciada como vice da sua chapa.

O presidenciável esteve em Salvador também durante os desfiles em comemoração ao 2 de Julho, dia em que se comemora a Independência do Brasil na Bahia.

Voto

Ciro não confirmou se, na sua passagem por Salvador, vai encontrar com o prefeito Bruno Reis, mas o presidenciável já sabe que contará com o voto do gestor municipal. O anúncio foi feito nesta segunda (8), logo após ser divulgado que a vice da chapa seria Ana Paula Matos. "É claro que eu vou votar na minha vice", declarou o prefeito.

O nome de Ana Paula já era aventado e foi decidido em reunião da Executiva do partido na sexta-feira passada (5), na sede do partido em Brasília. O partido acredita que o nome de Ana Paula traz mais representatividade à chapa. Ela também é vista como alguém com linguagem mais direta com o público, o que pode fazer um bom contraponto com Ciro, segundo O Globo.

"Escolhemos uma mulher negra, de origem humilde, fez de sua luta contra todos os estigmas um ato de vitórias sucessivas. Em uma sociedade que descrimina, ela é uma vencedora. Ela é muito admirada e respeitada nas periferias de Salvador, onde a vi sendo chamada de Ana dos Pobres", disse o candidato.