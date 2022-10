Ciro Gomes não declara apoio no segundo turno: 'Vou conversar com o partido'

Em quarto lugar nas eleições presidenciais, o Ciro Gomes (PDT) não declarou apoio nem a Lula nem a Bolsonaro no segundo turno da disputa. O ex-governador do Ceará marcou pouco mais de 3%.

Ciro tem um histórico de esquerda, inclusive é ex-ministro de Lula. No entanto, ele rompeu com o PT há anos e nas eleições de 2022 se colocou mais à direita.

"Estou profundamente preocupado com o que eu estou assistindo no Brasil. Tenho 42 anos de vida pública e nunca vi uma situação tão complexa, desafiadora e ameaçadora à nossa nação. Vou conversar com meu partido para achar o melhor caminho e melhor equilíbrio para o nosso país", disse em rápido pronunciamento.

A maioria do PDT acena por um apoio ao petista, inclusive com alguns membros do partido já votando em Lula no primeiro turno.

Em 2018, Ciro não apoiou Haddad publicamente no segundo turno.