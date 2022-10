Ciro segue o PDT e anuncia apoio a Lula no segundo turno: 'Última saída'

Quarto colocado no primeiro turno eleitoral, Ciro Gomes acompanhou seu partido, o PDT, e anunciou nesta terça-feira (4) apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da disputa presidencial. Lula enfrenta o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Pronunciamento - "Gravo este vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT". pic.twitter.com/Ttmx06wCWo — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) October 4, 2022

Em vídeo publicado nas redes sociais, Ciro diz que a decisão foi unânime. "Acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente as circunstâncias, é a última saída", disse. Ainda assim, ele criticou o cenário, afirmando que as duas opções são "insatisfatórias" e disse que foi vítima de uma campanha "violenta", mas nunca se omitiu quando o Brasil precisou.

O ex-governador do Ceará disse que a democracia brasileira fracassou em "construir um ambiente de oportunidades" diante da grande crise social e econômica que vive o país. "Ao contrário da campanha violenta que fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país, contra projetos de poder que levaram nosso povo a essa situação grave e ameaçadora", acrescenta.

Ele concluiu dizendo que é preciso buscar "novos ares", ou o país ficará à mercê de um "respirador artificial frágil". Sem citar o nome de Lula, ele diz que não aceitará nenhum cargo em um futuro governo. "Fiquem certos que como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro".

Ao longo da campanha, Ciro fez críticas duras a Lula. Ele também chamou uma tentativa de apelar para o "voto útil" no petista na reta final do primeiro turno de "campanha fascista". Além disso, Ciro afirmou que Lula e Bolsonaro têm o mesmo projeto econômico.

O presidente do PDT, Carlos Lupi, disse antes da reunião de hoje que conversou com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, surgerindo a incorporação de três propostas de Ciro ao programa do PT: o programa para zerar dívidas do SPC, o plano de renda mínima e um projeto de educação em tempo integral.