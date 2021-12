Cirurgião é multado em R$ 17 mil após amputar a perna errada de paciente

Um erro médico custou caro tanto ao paciente quanto ao profissional de saúde. Um cirurgião foi multado em R$ 17 mil após ter amputado, acidentalmente, a perna errada de um paciente que sofria de diabetes. O caso aconteceu na Áustria.

Por conta do erro, o homem, de 82 anos, acabou perdendo as duas pernas. O episódio aconteceu no dia 18 de maio, mas só foi divulgado agora por conta da multa aplicada.

O paciente foi submetido à amputação por causa de risco grave à saúde, mas um médico acabou marcando o membro errado (esquerdo) enquanto o idoso era preparado para a cirurgia.

As enfermeiras não descobriram o erro por dois dias. Ele só foi detectado durante uma troca de curativo de rotina. O idoso então teve que ir para a mesa de cirurgia novamente para que eles pudessem amputar a perna direita.

Após o episódio, o cirurgião foi julgado por "lesão corporal por negligência grosseira em circunstâncias particularmente perigosas" em 1º de dezembro e foi multado. Ele não trabalha mais no hospital.

A viúva do paciente, que faleceu antes de o caso chegar ao tribunal, também recebeu R$ 31,5 mil de indenização.