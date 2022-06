Cirurgiões torácicos e cardiovasculares decidem se descredenciar do Planserv

Um total de 72 cirurgiões torácicos e cardiovasculares deixarão de realizar cirurgias pelo Planserv a partir do dia 23 de agosto. A notificação da rescisão foi protocolada no dia 24 de maio.

De acordo com a Cooperativa de Cirurgiões Cardiovasculares ou Torácicos do Estado da Bahia (Cardiotórax), a decisão deve-se à negativa da Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado da Bahia em reajustar os valores dos honorários médicos. "Fato que impede tanto o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do acordo entre as partes, firmado em 2012, quanto a recuperação das perdas inflacionárias dos últimos anos", diz a cooperativa em nota.

A Cardiotórax respeitará o prazo do termo de adesão de 90 dias para suspensão das cirurgias eletivas, razão pela qual o atendimento aos beneficiários do Planserv não será interrompido até agosto.

“Após este prazo, a cooperativa não tem nenhuma competência para a cobrança dos honorários dos cirurgiões torácicos e cardiovasculares, ficando a decisão a cargo de negociação entre a equipe médica e o paciente e o hospital”, salienta o diretor técnico da Cardiotórax, Romilton Machado.

"A decisão sobre o descredenciamento só foi tomada após diversas tentativas de diálogo e negociação sobre a recomposição dos valores pagos pelo Planserv, os quais não são reajustados há 10 anos", diz o comunicado.