Citação a Anísio Teixeira e anúncio de novo piso salarial marcam retorno das aulas nas escolas estaduais

O início das aulas da rede estadual de ensino foi marcado por reencontros, apresentações culturais, incentivos e protocolos sanitários. Na manhã desta segunda-feira (7), o Instituto Anísio Teixeira (IAT), em São Marcos, recebeu estudantes para uma aula inaugural em comemoração ao retorno das atividades presenciais. Na cerimônia de acolhimento, alguns alunos tiveram a oportunidade de apresentar seus talentos.

Um sexteto representando os Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba), que promove a integração de jovens em situações de vulnerabilidade através da música, realizou uma apresentação no auditório do Instituto. Alunos, professores e autoridades ficaram em pé para ouvir o Hino da Bahia executado pelo conjunto.

O evento também contou com a participação da vencedora do prêmio Jabuti de Leitura de 2015, a escritora mineira Conceição Evaristo. Através de videoconferência, a escritora fez uma palestra de cerca de meia hora e lembrou aos estudantes o pensamento do baiano Anísio Teixeira, que defendia a educação como uma máquina capaz de produzir a democracia.

“O intuito de Anísio Teixeira era que a escola deixasse de ser feita para a elite e se voltasse para os seus iguais e, além disso, pudesse criar uma sociedade mais justa e igualitária. Porque ele acreditava que a educação é um produto que gera mudanças”, disse a escritora que ganhou o título de cidadã baiana.

Durante a cerimônia, o governador Rui Costa e o secretário de educação Jerônimo Rodrigues realizaram entregas simbólicas de equipamentos educacionais. Entre os materiais que serão distribuídos às escolas estaduais estão 200 kits para arenas de lutas, 100 kits de robótica com impressoras 3D, cerca de cinco mil computadores e 15 mil chromebooks, 100 óculos com tecnologia de leitura para estudantes cegos ou com baixa visão e ainda 100 kits de fanfarras.

O governador aproveitou para dizer que enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para adequar o salário dos professores da rede estadual ao novo piso nacional, divulgado na sexta-feira (4), no valor de R$ 3.845,63. Se aprovada, a medida vai beneficiar mais de 17 mil educadores da ativa, entre professores e coordenadores pedagógicos, além de mais de 6.500 aposentados, que terão seus vencimentos adequados em função do novo piso nacional da categoria.

O Projeto de Lei vai viabilizar a concessão de reajustes de até 16,10%, a depender do grau e do padrão que o educador ocupa na carreira. O impacto da medida para os cofres do Estado será de 119,9 milhões em 2022.

O governador durante visita ao Instituto Anísio Teixeira, em São Marcos (Foto: Maysa Polcri/CORREIO)

Foi anunciada ainda a obra de ampliação e modernização do Instituto Anísio Teixeira, que deve ganhar mais 24 novas salas. Ao todo, o investimento soma cerca de R$ 87 milhões.

Durante a fala no auditório do IAT, o secretário de Educação reiterou que as escolas estão prontas para receberem os alunos novamente.

“A pandemia foi um grande movimento que aconteceu nas nossas vidas e o importante disso tudo foi perceber o quanto a escola e os professores fizeram falta na vida da sociedade. Agora, mesmo em uma situação de dificuldade por conta da covid-19, o governador nos acena porque a sociedade precisa das escolas e posso dizer que elas estão prontas e preparadas para isso”, afirma Jerônimo Rodrigues.

O governador Rui Costa também falou sobre a sua infância e formação estudantil para os alunos e professores que estiveram presentes no evento. “Eu sempre falo da minha experiência, eu nasci e me criei, até a vida adulta, em um morro na Liberdade. Tenho que engrandecer todos os dias meu pai e minha mãe, pela convicção que os dois tinham, que o que eles poderiam oferecer de mais sagrado para os filhos não era um sapato novo ou uma roupa nova, era a educação como um instrumento de vida”, disse o governador.

Rui também destacou a importância dos profissionais da educação realizarem uma busca ativa para trazer alunos que saíram da escola para retornarem ao ambiente estudantil: “Muitas vezes esses alunos estão em casa e precisam dos professores e da escola”.

Alunos foram destaque na cerimônia

Sofia Leão, 16 anos, foi outra estudante que apresentou seu talento no auditório do IAT. Ela e o pai, Cícero Leão, percorreram mais de 900 quilômetros da cidade onde moram, Pindaí, no centro-sul do estado, para se apresentarem. A jovem, que canta desde os 6 anos, entoou uma moda de viola, típica da região onde vive.

Sofia Leão se apresentou com o pai e tem o sonho de ser cantora (Foto: Maysa Polcri/CORREIO)

“Meu desejo sempre foi ser cantora porque eu acredito que ninguém consegue viver sem a música e sem a arte. De onde eu venho, a moda de viola e a cavalgada são as nossas paixões e eu pretendo levar essa cultura para o mundo”, diz Sofia com convicção. A adolescente é estudante do colégio estadual Petronilio da Silva Prado e utiliza sua conta no Instagram (@sofialeao.violeira) para divulgar seu talento, além de mostrar seu dia a dia no interior da Bahia.

Quem também se destacou durante a cerimônia foi João Otávio Santos, aluno do Colégio Estadual Treze de Junho, localizado em São José da Vitória, no litoral sul. Ele e a professora Lélia Silva dos Santos foram vencedores do concurso “O Protagonismo Infantil Contra o Novo Coronavírus”, com um vídeo em que aborda o isolamento dos alunos durante o período em que as aulas presenciais foram suspensas.

“Muitos alunos aproveitaram para falar sobre temas como economia, mas ele falou sobre a saúde mental dos estudantes, que é um tema muito sensível”, explica a professora. João e Lélia foram premiados com uma placa de homenagem, notebooks e um retroprojetor para o colégio.

O aluno João Otávio e a professora Lélia Silva foram vencedores do concurso (Foto Maysa Polcri/CORREIO)

Avanço da covid-19 adia retorno às aulas

Apesar do retorno presencial da rede estadual, pelo menos cinco cidades baianas adiaram a volta às aulas, devido ao avanço da contaminação do coronavírus. Cruz das Almas, Sapeaçu, Teixeira de Freitas, Conde e Santo Antônio de Jesus decidiram manter as aulas remotas, para analisar os dados da Vigilância Epidemiológica nos próximos dias. Em Capim Grosso, a Prefeitura chegou a anunciar o adiamento, mas recuou após protestos.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.