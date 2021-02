Claudia Leitte e Natiruts exaltam a positividade em clipe de “Agradece”

A cantora Claudia Leitte lançou novo clipe, nesta sexta (26), para marcar o lançamento da música “Agradece”, em parceria com a banda Natiruts. Depois de encerrar o ano com o EP Sol a Sol, Claudia agora leva ao público uma canção poética, como uma mensagem de paz, amor e energia positiva para o público. A música de letra reflexiva é de autoria de Claudia em parceria com Breno Casagrande e Cabrera.



Essa música é mais do que um single, é uma forma de agradecer e levar uma mensagem de esperança para todos. É meu agradecimento para todos que me acompanham e acreditam em mim. Um exemplo é o próprio Alexandre. Quando terminamos a letra, logo pensei nele para fazer essa colaboração. Quando eu estava passando por um momento delicado, o Natiruts me abraçou e me presenteou com Sorri, sou Rei. Agora, é minha vez de presenteá-lo, então Agradece é uma forma de dizer “obrigada” para eles também”. Veja o clipe!



Com direção de Mess Santos, o clipe de “Agradece” é considerado por Claudia um dos vídeos mais bonitos de sua carreira. A produção traz elementos da natureza de forma poética para explicar o sentimento de agradecer.

“Tudo no clipe foi pensado nos mínimos detalhes. Essa música é tão completa, linda e transmite tanta energia positiva, que quisemos trazer tudo isso para a tela. É mais do que um clipe, é uma forma de agradecimento também, de plantar uma semente de amor no coração de quem assistir. Por isso, a gente se dedicou muito para deixar tudo perfeito”, fala a cantora.

A produção ainda conta com um cenário detalhado feito apenas com materiais naturais e recicláveis - pedido da cantora - que está cada vez mais próxima de pautas em prol do meio ambiente.



“Eu estou aprendendo muito sobre sustentabilidade, a importância de cuidar da natureza e em como podemos trazer isso para nosso dia a dia. Meus filhos me ajudam bastante nisso, então achei que seria importante levar esses ensinamentos para a produção também”, conta Claudia.



Como uma espécie de preliminar para o clipe foi produzido um material inédito no canal da cantora no YouTube, onde Claudia explora sua versatilidade artística apresentando interpretações inéditas de mashups que vão de The Pretenders e Justin Bieber à Marília Mendonça e Pabllo Vittar.