Claudia Leitte é o principal nome cotado para comandar a virada de ano em Salvador

Claudia Leitte é o principal nome cotado para assumir a virada de ano no Festival Salvador, de acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia. A cantora, inclusive, estaria radiante com a possibilidade de fazer o show durante a celebração, no dia 31 de dezembro, que contará também com outras atrações de destaque nacional. Claudia, esse ano, está completando 20 anos de carreira.

Após um hiato de dois anos por causa da pandemia, o Festival Virada Salvador voltará a ser realizado na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio. O evento acontecerá com diversas apresentações entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro.

