Claudia Leitte pede desculpas após ser evasiva: 'Eu precisava ter falado'

Após ser criticada na internet, a cantora Claudia Leitte se arrependeu de ter sido isenta em um comentário no programa Altas Horas, no último sábado (21). Ela foi questionada pelo apresentador Serginho Groisman sobre o que a deixa indignada, mas foi evasiva na resposta.

Claudinha declarou: “A minha indignação? Eu tenho um coração pacificador. Eu me indigno, sou capaz de virar tudo pelo avesso, de chutar as barracas, mas acho que todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo e se essa luz se acende, obviamente, não vai ter escuridão”.

Em um vídeo postado nas suas redes sociais, ela disse que queria se redimir do posicionamneto. "Mais que um desabafo, esse era um momento eu precisava ter muita consciência do meu papel social e eu não tive. Não sei porque, cargas d’água, dei uma resposta evasiva naquele momento e, desde que saí do programa, estou reflexiva", começou a cantora.

Ela reforçou que deveria ter falado das suas indignações e insatisfações. "Eu acho que um artista tem um papel que precisa ficar muito claro. Eu subo num palco para cantar e eu sirvo o outro através da minha música, faço entretenimento, mas faço com uma missão, um propósito. E quando saio do palco, em qualquer situação, continuo sendo cidadã, mas se tenho o microfone ligado, continuo representando aquelas pessoas, servindo aquelas pessoas. Eu precisava ter falado das minhas indignações para levantar questões, discussões saudáveis, conversas a respeito daquilo, mudanças de atitudes, comportamentos dentro da sociedade", continuou.

Claudia resolveu, então, listar o que a deixa indignada atualmente, como a falta do uso de máscaras e aglomerações. "Me indigna o fato das pessoas que não usam máscaras, continuam promovendo e incitando aglomerações. Isso mata, está comprovado. O número alarmante de mortos é desesperador. O noticiário sangra todos os dias. O número de pessoas passando fome é revoltante, triste, desesperador, sufoca. E eu não falei sobre isso. Não falei sobre as mulheres que estão sofrendo violência doméstica e não têm abrigo, porque com seus filhos são abusadas dentro de casa. Não falei que me indigno com o fato de que não tem vacina para todo mundo no meu país", declarou.

Assista ao vídeo completo: