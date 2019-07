Claudia Leitte revela que a filha vai nascer nos EUA

Na reta final da gravidez, a cantora Claudia Leitte disse nesta segunda-feira (29) à noite que a filha, Bela, nascerá nos EUA. A fala veio em conversa nas redes sociais entre Claudia e fãs.

"Ela está bem grande, bem fofa, igual a mim (...) Estou feliz e ansiosa para ver a cara dessa menina. Belinha vai nascer aqui nos EUA", disse a loira.

Claudia já é mãe de Davi, 10 anos, e Rafael, 6, do casamento com o empresário Márcio Pedreira. Ela revelou que esperava a terceira criança durante o Domingão do Faustão, em fevereiro desse ano.

Em um texto emocionado no Instagram, a cantora revelou que perdeu um bebê no ano passado, antes de engravidar de Bela. No relato, ela ontou que ficou grávida durante a turnê This Is My Carnaval. "Engravidei pela primeira vez no ano passado, em agosto. Havia sonhado com minha bebezinha. Mal pude conter a felicidade. Mas... ainda não era Bela... dessas coisas de Deus que a gente só entende depois", escreveu ela, na ocasião.

O nascimento de Bela está previsto para agosto, e o retorno da artista aos palcos acontece dois meses depois. Apesar do intervalo curto, Claudia garante que não há correria, e que ela mesmo já vem desacelerando nessa reta final da gravidez.

"Já diminuí muito a agenda e estou à espera de Bela nesse momento. Graças a Deus, todas as minhas gestações foram bem tranquilas, e de Bela também está sendo. Estou mais madura, mais forte ainda", contou ao UOL. Claudia, que já é mãe de Davi, de 10 anos, de Rafael, 6, planejou ter o último filho em um parto normal, mas acabou fazendp cesárea. Agora, para o nascimento de Bela, a cantora diz que espera que o parto aconteça da melhor forma, para mãe e bebê.

É por isso que planeja o retorno em dois meses. "Em outubro, volto para os palcos com minha nova turnê. E já temos muito planejamento rolando para o Carnaval", contou Claudia, ao UOL, em meados de julho.