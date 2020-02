Claudia Leitte usa look em homenagem às guardas municipais de Salvador

A cantora Claudia Leitte desfila nesta quinta-feira (20), primeiro dia de Carnaval, com um look em homenagem às mulheres da Guarda Municipal de Salvador. Ela puxa um trio pipoca no circuito Barra-Ondina (Dodô).

"Hoje vamos homenagear todas as mulheres da Guarda Civil Municipal de Salvador, celebrando a presença das mulheres em todas as corporações, em todos os espaços", escreveu a cantora em uma rede social. "#WeCanDoIt é o nosso lema", completou - em português, "nós podemos fazer isso".

A loira chegou ao circuito escoltada por uma viatura da Guarda Municipal. Depois, foi levada de moto até o trio, acompanhada por guardas.

Veja imagens postadas por ela:

Esse ano, o carnaval da cantora é inspirado no poder feminino e "We Can Do It" é o tema. Além da homenagem às guardas, ela deve fazer referência também a Maria Quitéria, mulher que se vestiu de homem para lutar nos movimentos para a Independência do Brasil na Bahia, e ao icone pop Madonna.

(Foto: Reprodução)

