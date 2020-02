Claudia Leitte vai abrir desfile içada nesta sexta-feira (21); Assista

O desfile da cantora Claudia Leitte nesta sexta-feira de Carnaval (21) promete ser arrasador. A cantora irá abrir o bloco Blow Out, no circuito Dodô (Barra-Ondina), içada, o que pertimitirá que ela voe durante o Carnaval de Salvador e depois desça no trio eletrico. A informação foi apurada pelo jornalista e colunista do CORREIO, Osmar Marrom.

Em um vídeo enviado para o CORREIO Folia, a cantora ensaia com uma música de Madonna. Esse ano, ela tem como tema a força da mulher, com o mote "We Can Do It" (nós podemos fazer isso, em tradução livre). Na quinta-feira (20), a artista homenageou às mulheres da Guarda Municipal e foi levada com "escolta" de uma viatura da GM até o circuito Barra-Ondina e depois chegou de moto, levada por um guarda, até o trio.

O momento seria uma surpresa, mas a cantora havia divulgado nas redes sociais, ainda na tarde desta sexta-feira (21), que precisou cancelar um número surpresa que faria com que ela voasse durante Carnaval de Salvador. Na postagem feita pelo Instagram oficial da artista, ela não dá detalhes sobre o motivo do cancelamento do número.

Assista ao vídeo: