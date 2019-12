Foto: Alô Alô CORREIO

Claudia Raia, que pelo segundo ano consecutivo escolheu Trancoso, no sul da Bahia, para passar o Réveillon, tem aproveitado os dias de folga para circular pelo vilarejo baiano.

Na noite deste sábado (28), ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, e do amigo, o maquiador Ale de Souza, ela esteve no restaurante Maritaca. Quem também circulou pela top pizzaria foi Bianca Brandolini e Ana Beatriz Barros.