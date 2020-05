Cláudia Raia revela que ela e a família tiveram covid-19 e se curaram

A atriz Cláudia Raia revelou nesta terça-feira (19) que ela e sua família contraíram covid-19 há cerca de um mês, mas não tiveram sintomas graves e já se curaram.

A atriz deu as informações em uma entrevista ao vivo no Instagram para a revista "Harper's Bazaar". Ela desabafou que não contou antes sobre a doença pois teve medo de ser um "mau exemplo".

"Não queria dizer, achei que estava sendo um mau exemplo porque peguei em casa", afirmou Cláudia Raia.

Ela disse que estava em casa no período, e que deve ter contraído o vírus no elevador ao buscar comida na porta do prédio.

Ela diz que teve febre, tosse, dores musculares e indisposição por cerca de cinco dias. O marido, Jarbas, ficou mais tempo com sintomas, dez dias. Mas nenhum deles teve sintomas mais graves que levassem a internação.

Os filhos, Enzo e Sophia, estavam viajando, contraríram o vírus depois através dos pais e tiveram sintomas mais leves, diz Cláudia.

"É uma doença traiçoeira, peço por favor que vocês se conscientizem de uma vez por todas, está no meio de nós", alertou a atriz.

Claúdia terminou a entrevista com um apelo: “Quem puder, fica em casa. Quem não puder, vira a louca do álcool em gel, vira a louca de lavar a mão. É uma coisa inacreditável. O mundo nunca viveu uma coisa dessa”. Assista.