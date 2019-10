Claudia Rodrigues é internada em hospital após passar mal

A atriz Claudia Rodrigues voltou a ser internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último domingo (13). Convivendo com uma esclerose múltipla há mais de dez anos, ela havia passado por uma internação em abril deste ano.

Segundo o jornal Extra, Claudia passou por um processo de degeneração e teve uma “diminuição considerável” na massa cefálica. A atriz talvez precise passar por uma cirurgia nos Estados Unidos.

Famosa por papeis em Zorra Total e A Diarista, Claudia revelou conviver com a doença degenerativa, que ataca o sistema nervoso da vítima, em 2006. A esclerose múltipla não tem cura.

Volta aos palcos

Em agosto deste ano, depois de internações e melhoras, a atriz de 48 anos voltou aos palcos após seis anos afastada, participando de um evento de comédia no Paraná. As informações são do Jornal do Commercio.