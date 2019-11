Cláudio Carvalho toma posse como presidente da Abap-Ba

Comunicação Desenvolver programas de qualificação das lideranças das agências de publicidade e atuar com maior sinergia com entidades como a Federação das Indústrias (Fieb), Federação do Comércio (Fecomércio), CDL e a Ademi, e assim contribuir para o desenvolvimento econômico e social da Bahia. Estas são algumas das principais propostas do publicitário e presidente da Morya Comunicação, Cláudio Carvalho, que ontem tomou posse como presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade na Bahia (Abap-BA).

"Vamos trabalhar para que as nossas agências e profissionais sejam cada vez melhores", afirmou o executivo. Esta é a segunda vez que Cláudio Carvalho dirige a Abap-BA. A primeira gestão ocorreu no período de 2001/2003. Seu pai, Fernando Carvalho, foi o fundador da seccional baiana da associação, há 41 anos, e também o seu primeiro presidente. Atualmente, a entidade conta com 14 agências filiadas, que administram cerca de 80% dos investimentos em mídia no estado.

O presidente da Abap Nacional, Mario d’Andrea, fez uma palestra durante a cerimônia (foto: Marina Silva)





Cláudio Carvalho aponta outro desafio para a sua gestão, que vai até 2021: "Buscar uma maior eficiência das agências do ponto de vista de gestão, seja no ambiente da melhor relação com os clientes seja num ambiente de otimização de custos e despesas".

A solenidade de posse de Cláudio Carvalho foi realizada no Restaurante Amado e reuniu donos de agências, publicitários, o presidente da Fieb, Ricardo Alban; da Ademi, Cláudio Cunha; o secretário de turismo de Salvador, Cláudio Tinoco; a acionista e diretora do CORREIO, Renata Correia, o presidente do Conselho de Administração da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, dentre outros.

Entre os presentes na cerimônia de posse de Cláudio Carvalho estavam Renata Correia, Antonio Carlos Júnior e Ricardo Alban (foto: Marina Silva)