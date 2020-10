Clayson comemora evolução e diz que ganhou liberdade com Mano

A vida do atacante Clayson parece ter sofrido uma virada no Bahia. Antes criticado pelo desempenho que vinha apresentando com a camisa tricolor, agora o jogador vem recebendo elogios após ter sido um dos melhores em campo no triunfo sobre o Vasco, por 3x0, na quarta-feira (7), em Pituaçu.

Na análise do próprio Clayson, o Bahia tem vivido um crescimento coletivo. Para ele, o Esquadrão vinha jogando bem, mas estava pecando nos detalhes e deixando o resultado positivo escapar.

"Acho que no conjunto da obra a equipe vem em uma crescente muito boa. A confiança que o professor Mano, o Sidnei (Lobo, auxiliar técnico) vem passando, não só para mim, mas para toda a equipe, é muito boa. Nos últimos três, quatro jogos o resultado estava escapando no detalhe, mas esse último jogo foi para coroar a nossa atuação. Feliz também pelo meu desempenho individual para ajudar a equipe. Que a gente continue no nesse caminho", disse o atacante.

Questionado sobre os motivos que explicam a volta por cima, ele diz que tem ganhado confiança da comissão técnica desde a chegada de Mano Menezes. Além disso, o Clayson explica que o esquema tem permitido aos homens de ataque experimentar mais nas jogadas.

"Mano e a comissão me deram uma liberdade que o atleta precisa para tentar o algo diferente. É importante ter essa confiança para ajudar a equipe. Essa crescente é da comissão e do elenco que estão bem encaixados", disse ele.

Neste domingo (11), o Bahia tem um novo desafio. No Maracanã, o tricolor encara o Fluminense, pela 15ª rodada do Brasileirão. Clayson reconhece que o momento empolga e sabe da importância que o triunfo tem para a equipe, mas mantém os pés no chão e pede o elenco focado no trabalho.

"A partir do momento que você consegue fazer os gols, naturalmente os outros vão saindo, você consegue finalizar com mais tranquilidade, a bola acaba caprichando e entrando mais [..] espero dar continuidade ao trabalho, ajudar o Bahia. Não só com gols, mas também com assistências, quando tiver que ajudar na marcação e na parte tática", disse ele.