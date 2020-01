Clayson elogia projeto e diz que quer fazer história no Bahia

Se o 2020 do Bahia tem sido representado pelo início de um novo ciclo com a mudança para a cidade tricolor, a vida do atacante Clayson segue pelo mesmo caminho. Depois de três anos defendendo a camisa do Corinthians, o atacante vai iniciar um novo momento na carreira e chega ao Bahia como a principal contratação do clube, que pagou R$ 4 milhões por 40% dos direitos econômicos do atleta.

No Esquadrão, Clayson vai ter a missão de substituir Artur, que voltou ao Palmeiras e foi negociado com o Red Bull Bragantino. No primeiro contato com a imprensa, na manhã desta quarta-feira (8), na Cidade Tricolor, o atacante se mostrou motivado com o projeto do Bahia e afirmou que quer fazer história no clube.

"Artur fez um bom trabalho aqui. Do meio para frente eu jogo em todas as posições, direita, esquerda. Só não de 9 (risos). Espero construir minha história. Ele fez o trabalho bem feito, espero fazer o meu. Meu objetivo é esse, vim para vencer aqui. Por onde tenho passado, tenho conseguido conquistar títulos. Fui campeão paulista, fui para Ponte, chegamos na final, melhor campanha no brasileiro. Aqui não é diferente. Quero vir e conquistar os triunfos aqui", disse o atacante de 24 anos.

Formado no União São João-SP, Clayson passou por Ituano e Ponte Preta, onde se destacou e foi comprado pelo Corinthians. Nas três temporadas em que defendeu o alvinegro, ele atuou em 144 jogos e marcou 14 gols. No período, o jogador foi ainda tricampeão paulista e conquistou o Brasileirão de 2017. Agora, o atacante espera manter a boa sequência e seguir conquistando títulos pelo Bahia.

"A gente está começando os trabalhos agora. Expectativas são as melhores possíveis. Me preparando muito bem fisicamente e taticamente. Bahia vai entrar em todas as competições para brigar por título. A ideia é essa. Vem montando grupo forte para isso. A gente vai abraçar a ideia do Roger, ver o que vai implantar para brigar pelos triunfos e pelo título. Vim para ganhar título e junto com meus companheiros e comissão, a gente vai ganhar", explicou o jogador.

"Tenho visto a força do Bahia nos últimos anos. É um clube que vem chegando, dando trabalho, novamente no cenário buscando seu espaço. Isso me motiva a vir para cá. Vale ressaltar o empenho da diretoria. Venho para cá com isso pelo novo projeto, estrutura. Estou feliz, motivado, conheço bastante jogadores. Tem tudo para ter um final feliz. Espero poder dar meu máximo", finalizou.