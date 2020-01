Clayson valoriza ponto, mas revela cansaço

O Bahia estreou cinco peças novas no empate em 0x0 contra o Santa Cruz, este sábado (25), em recife, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste 2020.O atacante Clayson, o meia Daniel e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que, na verdade, fez sua reestreia no Bahia, começaram jogando. O volante Jadson e o atacante Rossi entraram no decorrer do segundo tempo. "Acho que, com as devidas proporções, foi uma estreia boa. Não estou no ideal fisicamente, acabei cansando", revelou Clayson.

O técnico Roger Machado elogiou seus novos comandados. “Cada um ao seu estilo, na nossa busca por acréscimo de qualidade na equipe. Todo foram bem, cada um na sua característica", disse. O técnico tricolor fez sua avaliação sobre a estreia na temporada. "Gostei bastante do que a gente fez em boa parte do jogo. A gente conseguiu propor bem o jogo, ficou com a bola”, valorizou, citando que o Santa Cruz estava em seu terceiro jogo na temporada, enquanto o Bahia fazia sua primeira. “Saio desse jogo com a sensação de que a gente poderia ter vencido, mas um ponto conquistado fora é um ponto e temos que valorizar”.

Clayson também valorizou a atuação do arqueiro do Santa Cruz. "O goleiro do Santa tava numa tarde inspirada. A gente conseguiu criar as oportunidades, mas, infelizmente, a bola não entrou". O tricolor volta a campo pela Copa do Nordeste na próxima terça-feira (28), contra o Imperatriz, às 20h, no estádio de PItuaçu. Antes, pelo Campeonato Baiano, a equipe sub-23 enfrenta o Vitória da Conquista, nesse domingo (26), às16h, no mesmo local.