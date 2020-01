Clean Bandit cancela show no Festival de Verão; Alok substitui a banda

A banda britânica Clean Bandit, que se apresentaria no Festival de Verão, no dia 2 de fevereiro, cancelou o show que faria pela primeira vez em Salvador. Segundo a Icontent, responsável pelo evento, o grupo suspendeu toda a turnê que faria na América Latina. No lugar dos britânicos, se apresentará o DJ brasileiro Alok. Alok é o único brasileiro a integrar a lista inédita da Billboard com os 100 melhores DJs do mundo, o "Billboard Dance 100", e foi escolhido pela revista "House Mag" duas vezes o melhor DJ do Brasil.

Os consumidores interessados na devolução do ingresso em razão desse cancelamento deverão comparecer até o dia anterior ao início do festival (31/01/2020) à loja oficial do Festival de Verão, localizada no 3.º piso do Shopping da Bahia, para solicitação de devolução dos valores pagos pelo ingresso portando o ingresso original e documento oficial com foto, contendo o número do CPF.