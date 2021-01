Cleo comenta participação do irmão Fiuk no BBB21: 'Vai quebrar padrões'

Cleo Pires participou do programa Mais Você, da TV Globo, nesta terça-feira (26). Na atração, a atriz comentou a participação do irmão, Fiuk, no BBB21. Ela disse que apoiou a entrada de seu "maninho".

"Eu adorei o que vi. Gosto de quebra de padrões. Ninguém esperaria que alguém da nossa família fosse entrar. E ele estava muito a fim. Para ele é uma questão de aprendizado, amadurecimento, de se expor como nunca tinha feito antes. Ele estava muito animado", contou.

A atriz ainda falou se entraria no reality se recebesse um convite:

"Eu não sei se eu sou tão corajosa quanto ele, eu tenho medo real, porque eu posso me sentir superpreparada, mas chegar na hora me vem uma mudança de sentimento e de humor... Não sei se eu ia segurar a barra", revelou.

Cleo fez uma parceria musical com Pocah, que também faz parte do grupo Camarote do BBB21. As duas gravaram o clipe da música "Queima". "Esse é um trabalho que a gente já lançou há um tempo. Eu tenho muito orgulho dele", ressaltou Cleo, que falou sobre a participação da amiga no reality.

"Eu gosto de saber que eu tenho pessoas que eu gosto lá dentro. Tipo ela, a Karol Conká, a Carlinha Diaz, a Viih Tube... Fora o meu irmão! Então, está difícil para mim! Cada hora eu quero torcer para um", brincou ela sobre o seu lado libriana.