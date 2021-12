Cliente acha cabeça de galinha frita dentro de lanche: 'chocada' ; veja

Um pedido no KFC, especializado em frango frito, intrigou uma cliente da rede de fast food e chocou outras pessoas nas redes sociais. Após realizar o pedido em uma unidade do restaurante norte-americano no Reino Unido, a cliente identificada como Gabrielle encontrou uma cabeça de frango frita junto às tradicionais asinhas empanadas do KFC.

“Encontrei uma cabeça de frango frito na minha refeição quente de asa, joguei o resto fora, ugh”, disse em publicação nas redes sociais. Em resposta oficial, a conta do KFC no Twitter afirmou estar “chocada” e “surpresa” com o achado.

A despeito de ter encontrado a cabeça de galinha na refeição, Gabrielle ainda avaliou o restaurante com duas estrelas.

O KFC agradeceu a avaliação de Gabrielle, que chamou, em tom de descontração, da “avaliação de 2 estrelas provavelmente mais generosa do mundo”.

A rede convidou a cliente e a família para conhecer os procedimentos de segurança de uma das lojas.

“Esperamos que ela volte e nos deixe uma avaliação de cinco estrelas em breve”, escreveu a rede de fast food. Segundo o portal UOL, o caso será investigado pela rede.