Cliente é espancada por ladrões em restaurante de Lauro de Freitas; vídeo

O restaurante Casa de Palha, em Lauro de Freitas, foi palco de uma noite de terror na última terça-feira (10). Três homens armados invadiram o estabelecimento, saquearam os clientes e, como uma delas resistiu a entregar a bolsa, foi espancada. As imagens foram capturadas por câmeras de segurança, por volta das 21h30.

O vídeo mostra o momento em que os dois suspeitos derrubam a mulher no chão e dão seguidos chutes nela. Antes disso, eles abordam e roubam outros clientes.

Os mesmos assaltantes praticaram vários roubos em Buraquinho na mesma noite, em distintos estabelecimentos comerciais, onde chegavam a bordo de um veículo branco, segundo a Polícia Militar.

Veja vídeo:

No momento antes de adentrarem o Casa de Palha, os homens abordaram o segurança do próprio local, de quem levaram o celular. À TV Bahia, o dono do restaurante afirmou que o profissional não estava armado.

As investigações estão sendo feitas pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi localizado até a publicação da matéria.