Cliente mata funcionária e deixa outra ferida por causa de lanche com 'muita maionese'

Uma funcionária do Subway foi morta outra ficou ferida após discutir com um cliente que reclamou por ter "muita maionese em seu sanduíche", no último domingo, 26, em Atlanta, nos Estados Unidos. Após a discussão, o homem, que estava armado, atirou e atingiu as trabalhadoras.

As vítimas são uma mulher de 26 anos, que faleceu no local, e a outra, que ficou ferida, tem de 24 anos. Esta última estava com seu filho de 5 anos no momento da discussão. O menino não se feriu.

"Esta foi uma situação muito trágica que não precisava ocorrer", lamentou o vice-chefe da polícia de Atlanta, Charles Hampton Jr., em entrevista coletiva na segunda-feira, 27.

"O suspeito entrou no restaurante para pedir um sanduíche e havia algo errado com o pedido que o deixou tão chateado que ele decidiu descontar sua raiva em duas das funcionárias aqui", concluiu Hampton.

O cliente, que não teve a identidade divulgada, tem 36 anos e foi preso na noite do domingo após uma testemunha fornecer informações para identificação do suspeito.

Em nota, um porta-voz da rede de restaurantes Subway lamentou a morte da funcionária e prestou condolências para as famílias.