Cliente morto em pizzaria comemorava com a família o retorno à Marinha Mercante

Morto durante um assalto numa pizzaria em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), Carlos Henrique de Azevedo Sampaio, 30 anos, comemorava com a família o retorno à Marinha Mercante quando foi baleado nas costas. Ele estava afastado por depressão e voltaria ao trabalho em breve.

De acordo com funcionários do Restaurante Torre de Pizza, Carlos Henrique chegou ao local por volta das 18h, pouco após a abertura do estabelecimento. Instantes depois três homens chegaram em um HB-20 branco, se dividiram e sentaram em mesas diferentes como se fossem clientes. Posteriormente, o trio anunciou o assalto e começou a recolher os pertences dos clientes.

Quando chegou na mesa onde estavam Carlos Henrique e a família, um dos bandidos foi imobilizado por golpe de "gravata" aplicado pela vítima, que, provavelmente, não percebeu os outros assaltantes e foi baleado nas costas por um deles.

Ainda de acordo com funcionários do restaurante, a polícia foi acionada e não demorou para chegar ao local, mas Carlos Henrique já estava morto e os bandidos já tinham fugido. De acordo com Ian Fontes, do setor de marketing da Torre Pizza, três homens chegaram ao restaurante no HB-20, sendo que ficou no carro e os outros dois entram e se passaram por clientes. "O que sabemos é que a vítima estava comemorando algo e reagiu à abordagem e foi baleada", contou Fontes. Ele confirmou que os clientes foram assaltados, mas não soube dizer se os bandidos chegaram a levar algo da vítima. Imagens das câmeras já foram entregues para a polícia.