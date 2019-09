Cliente na palma da  mão: veja cinco dicas para ganhar o consumidor digital

A loja mais próxima não está mais na esquina, mas sim, a um toque de distância e com a velocidade de carregamento mais rápida possível. Segundo o Relatório de Impacto Econômico do Google, nove em cada dez consumidores utilizam a sua ferramenta de busca antes de escolher a empresa para a qual vai ligar ou visitar. A pesquisa aponta, ainda, que 50% dos dispositivos móveis geram uma visita a loja ou uma compra no mesmo dia.

“Esses dados mostram que passa a ser ainda mais relevante que essa pequena empresa esteja online, mais até que uma grande empresa, porque os consumidores vão conhecer uma grande marca devido a uma mídia mais tradicional”, destaca o diretor de Google Customer Solutions para a América Latina, Rodrigo Rodrigues.

A disputa na vitrine online não tem haver com tamanho da loja, mas sim com a presença. “O estar online possibilita para esse pequeno comercializar muito mais produtos e serviços para quem está pesquisando ali no entorno”, completa.

Mas como ganhar a preferência do consumidor que compra via smartphone? O empreendedor precisa levar em consideração aspectos como a segmentação do público, estratégias de interação e engajamento e, sobretudo, monitoramento. Ferramenta para ajudar a atrair este cliente é o que não falta, como acrescenta Rodrigues:

“Qualquer influência do meio externo a gente já está buscando no smartphone. É preciso estar online e entender o ponto de vista desse consumidor. Hoje a tecnologia faz esta conexão de forma muito automática. Além disso, há muito treinamento e conteúdo online disponibilizado também para que o empreendedor consiga crescer em relevância”.

Entre as oportunidades de aparecer na tela do celular está a busca de sinais que o próprio consumidor coloca no smartphone. "Esse usuário quer resolver alguma coisa ou comprar algo. E aí esse pequeno empreendedor tem a oportunidade de aparecer para o consumidor em todos esses momentos, tanto quando ele esta pesquisando, assistindo um vídeo ou em conteúdo relacionado”, explica, ainda, o diretor do Google.

Visibilidade

Conhecer bem o público é uma das estratégias que a sócia da agência de viagens A Gente Recomenda utiliza para movimentar a venda de pacotes. Pelo menos 30% deles são comercializados pelo Whatsapp. “Fizemos um estudo de mercado para detectar o perfil do nosso público, identificando quais os seus interesses para que possamos oferecer informações que atraiam esse público para a nossa agência", relata. "A partir disso, fazemos postagens diárias no perfil do Instagram, em horários estratégicos, acompanhamos as métricas e estendemos este contato pelo WhatsApp”, complementa.

O próprio negócio nasceu nas redes sociais, a partir de um perfil no Instagram com dicas de viagens que Larissa e o marido haviam criado. Hoje são 10,8 mil seguidores e listas de transmissões com 2 mil clientes cadastrados. “Nossos seguidores começaram a nos procurar pra fazer roteiros de viagem achando que oferecíamos esse serviço. Isso nos despertou para a necessidade no mercado de uma agência que atendesse o cliente de forma personalizada. Então, abrimos a agência home office”, diz.

‘Mobile first’

E para ter esse consumidor na palma da mão é importante seguir todos os seus passos online, como recomenda o consultor de pré-vendas da Socialbakers, Felipe Ferrari. A plataforma desenvolve soluções para otimização de performance corporativa em redes sociais. “O principal ponto é entender suas audiências, o público que engaja com ela e quem as influencia para gerar conteúdos personalizados. A escolha das plataformas onde a marca deve estar presente e quais formatos de conteúdo trabalhar também influencia o poder de alcance”, diz.

Após ter um pleno conhecimento dos fluxos de compra é fundamental mapear os momentos da jornada do consumidor e ter comunicações ideais para cada etapa. Quem dá a dica é o chefe de marketing da AdsPlay Mídia Programática, Bruno Campos. “Facebook e Instagram possuem um papel de segmentação, enquanto o Google é importante para garantir que quem pesquisa o que temos para vender nos encontre. O disparo de Whatsapp vem funcionando muito bem para alertar o cliente de boas ofertas”, ensina.

O presidente da Macfor Consultoria de Marketing de Alta Performance, Fabricio Macias, reforça: “Textos curtos, menos fricção possível, fotos e vídeos verticais. O segredo está em pensar no mobile primeiro”.



FÁCIL ACESSO E OFERTAS SÃO OS MAIORES ATRATIVOS

E os consumidores estão mesmo se rendendo à compra de produtos e serviços via smartphone. Segundo um levantamento recente feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 33% dos consumidores digitais adquiriram produtos e serviços pelas redes sociais, enquanto 18% realizaram alguma compra pelo WhatsApp. Só nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, seis em cada dez (61%) internautas fizeram alguma compra usando aplicativos de lojas.

“É o momento de as marcas construírem relacionamentos mais próximos a seus clientes e entenderem melhor sobre seus hábitos de consumo, suas necessidades e preferências”, pontua o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Júnior.

Entre os principais atrativos apontados pelos internautas estão a facilidade de acesso (52%), praticidade e rapidez (46%), oferta de produtos ou serviços com melhores preços (41%), além da possibilidade de organizar as compras de acordo com interesses e gosto pessoal (26%).

Outro dado também chama atenção e pode ajudar os empreendedores a melhorarem sua presença nos dispositivos móveis: os eletrônicos e itens de informática (39%) lideram o ranking entre os produtos mais adquiridos. Em seguida aparecem contratação de serviços de transporte particular (37%), vestuário (32%), itens para casa (31%) e pedidos de comidas ou bebidas por delivery (26%).

“A economia em torno da indústria dos aplicativos deverá crescer de forma exponencial nos próximos anos e o varejo precisa estar de olho nessa tendência”, acrescenta Pellizzaro Júnior, presidente da SPC.





RELATO: 'NOSSAS VENDAS CRESCERAM 30%'

Carla Bomfim é proprietária da rede de lojas de maquiagens populares, Boca Roxa. veja o que ela diz sobre a importância da presença digital para seu negócio:

O ganho de clientes pelas redes sociais levou Carla e estender a loja física para o ambiente virtual também

(Foto: Divulgação)

Expansão e crescimento "Somos uma loja multimarcas que atende aos mais diversos perfis de consumidores. Logo no início do negócio percebi que a forma mais rápida de chegar nas pessoas era através das redes sociais. Assim foi bem natural desenvolver a empresa no Instagram e também se fazer presente no Facebook e no WhatsApp, o que torna nossa comunicação com os clientes bem mais rápida e dinâmica. Percebemos que com o uso das ferramentas digitais tivemos um crescimento de cerca de 30% nas vendas e por conta disso lançamos a loja virtual do Boca Roxa para fortalecer nossa presença digital e assim vender para todo o Brasil. O consumidor que chega pelas redes sociais é exigente e está sempre com pressa, então focar na agilidade do atendimento é um fator importante para a satisfação deste cliente digital. Sou eu quem testa as novidades, escolhe os produtos e garante sempre que o que chegar na mão do consumidor vai ter um preço acessível e uma qualidade boa. Creio que não existe uma ‘receita de bolo’, mas se você estiver receptivo às novidades e não se engessar em um formato único de operação pode conseguir sempre resultados melhores. As próprias redes sociais nos fornecem recursos para aumentar o alcance e atingir um número grande de visualizações. Depois disso é converter esse público em consumidores e manter eles interessados nos nossos produtos. A dica que eu dou é nunca ficar parado em um lugar só. Conheça seu público e seu funcionamento, e mantenha a mente aberta para se aprimorar sempre. Afinal, as novidades não param de surgir".





CINCO CONSELHOS PARA GANHAR O CONSUMIDOR DIGITAL

Cresça e apareça - O Google tem inúmeras ferramentas - e muitas delas gratuitas - que podem ajudar o empreendedor a ganhar mais visibilidade nas buscas. Ele pode, por exemplo, cadastrar o perfil da sua empresa no Google Meu Negócio e utilizar também o Google Trends para garimpar o que é tendência entre os termos mais buscados por categoria. O Think with Google é mais uma plataforma que fornece dados e insights na hora do planejamento.



Versão mobile - O empreendedor precisa apostar em uma versão mobile da sua loja virtual que tenha fácil acesso, carregamento rápido e seja uma plataforma simples e de qualidade.

Segmentação - Tenha um perfil de consumidor bem definido. Ofereça o produto certo ao público certo. Pense em campanhas digitais voltadas para o público que realmente se interessa por aquele produto ou serviço.

Interação e Engajamento - Use as redes sociais para se conectar com o consumidor. é nesse momento de interação que se pode criar interesse em uma marca específica ou até mesmo em fazer uma compra. Entenda a dinâmica de cada plataforma e como os usuários se comportam e assim promover seus conteúdos, criar campanhas e analisar seus resultados. Fique de olho na concorrência. Não tenha apenas uma mensagem promocional, mas se preocupe em gerar conteúdo útil para o seu público.

Monitoramento - Tenha objetivos claros e mensuráveis. Avalie sempre os resultados e vá aprimorando sua estratégia de acordo com a reação dos consumidores. O Google Ads também é uma ferramenta gratuita que permite acompanhar os acessos gerados pelas campanhas e contabilizar conversões de acordo com cada uma delas. Também é possível ver os dados sobre os consumidores dessas conversões e verificar se o empreendedor está sendo Assertivo.