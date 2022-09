Clientes da Bahiagás agora têm opção de pagar conta em até 24 vezes

Os clientes dos segmentos residencial e comercial da Bahiagás agora podem pagar suas faturas de maneira parcelada, por meio do cartão de crédito e débito. A primeira opção de pagamento dá direito ao parcelamento do valor da conta de gás em até 24 vezes.

Para os beneficiários do Auxilio Brasil, as faturas também podem ser quitadas diretamente do valor do benefício. Antes da mudança, o pagamento só poderia ser feito via boleto ou débito em conta.

A Bahiagás atende 72 mil clientes no estado. Destes, 98% contrataram o serviço de abastecimento de gás de suas próprias casas e de maneira encanada.

Para começar a pagar a conta de gás com o cartão de crédito ou débito, é preciso acessar a aba “Pagamento com cartão” no site da Bahiagás (bahiagas.com.br) e realizar um cadastro. Em seguida, basta selecionar as contas que deseja pagar e escolher o número de parcelas.

Toda operação é realizada através da empresa Flexpag. É cobrada uma taxa na modalidade de pagamento parcelado diretamente pela operadora de cartão, e caso as contas estejam vencidas, a cobrança das devidas atualizações, multas e juros pelo atraso somente será realizada na próxima conta faturada.