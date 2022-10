Clínica-escola da Unime abre agendamento para tratamentos odontológicos

A Clínica-escola do curso de Odontologia da Unime está com horários disponíveis para atendimento à população. São oferecidos tratamentos como: restauração, limpeza, extração e canal, entre outros; para pacientes de todas as idades, mediante agendamento.

O tratamento endodôntico (de canal) de dentes anteriores, muito procurado, está aberto, para processo de avaliação e triagem, com taxa social, bem como os demais procedimentos.

Além dos atendimentos convencionais, a clínica possui serviço de radiologia panorâmica digital. “Esse é um exame importante que auxilia no diagnóstico e acompanhamento do tratamento odontológico e ortodôntico, pois mostra de forma detalhada as estruturas ósseas da face, regiões da boca e suas articulações, além de todos os dentes, até mesmo daqueles que ainda não nasceram”, explica a coordenadora do curso de Odontologia da Unime, Ana Isabel Fonseca.

Para agendar o exame, é necessário comparecer até a recepção da Clínica-escola de Odontologia da Unime, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, munido com RG e, caso tenha, a requisição solicitada pelo dentista.



Serviço

Atendimento odontológico

Dias: segunda-feira à sexta-feira

Horários: 8h às 11h e 13h às 16h

Endereço: Av. Luis Tarquínio Pontes, nº 600 - Centro - Lauro de Freitas

Cadastramento para os agendamentos na recepção da Clínica-escola, com cobrança de taxa social no primeiro atendimento.