Clínica oferece orientação gratuita para identificar câncer em animais

Veterinários e especialistas estão orientando tutores de cadelas e gatos a como identificar tumores nas mamas dos animais, na Boca do Rio. A ação começou nesta segunda-feira (10) e segue até o dia 28 de outubro, na Clínica Veterinária (Clivet), localizada na avenida Jorge Amado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

A iniciativa é realizada pela Unifacs, e entre os dias 10 e 15 de outubro, também será realizada no Salvador Shopping, na loja Mundo Pet (G1), das 13h às 19h. Agendamento e outras informações podem ser obtidas através do WhatsApp 71 3203-2649.

Coordenadora da Clivet UNIFACS, professora Simone Freitas explica que, na ação, os tutores vão poder aprender a verificar se há alguma alteração nas glândulas mamárias dos pets.

"Esse tipo de iniciativa é muito importante, pois é imprescindível que o tutor faça o que chamamos de ‘toque amigo’, um exame das mamas a procura de qualquer nódulo ou aumento de volume mamário", afirma.

A professora, que integra o Ecossistema Ânima, disse também que outra medida essencial é evitar o uso de injeções anticoncepcionais, já que esses métodos aumentam as chances de as cadelas e as gatas desenvolverem câncer de mama e outros distúrbios. A melhor forma de prevenção é a castração entre o primeiro e segundo cio ou após completar um ano de idade, o que diminui a chance de desenvolver esse tipo de câncer.

O primeiro sinal do câncer de mama, normalmente, é o surgimento de nódulos (únicos ou múltiplos) nas mamas. Também podem aparecer feridas na mama ou ao redor da pele. As cadelas e gatas também podem sofrer com dores, inchaço e aumento das mamas e secreções. Ao identificar alguns desses sintomas, o pet deve ser levado imediatamente a um veterinário.