Clínica veterinária faz triagem e orienta tutores sobre câncer de mama em pets

A clinica veterinária da Unifacs, localizada na Avenida Jorge Amado, no bairro de Boca do Rio, vai promover uma ação de triagem e orientação sobre o toque amigo nos pets nos próximos dois finais de semana, nos dias 23 e 30 de outubro. A ação é parte das iniciativas no mês de combate ao câncer de mama, que também atinge animais. Quem quiser levar seu pet, poderá comparecer a sede da universidade entre 8h e 12h dos dois dias de atendimento, precisando estar com a triagem agendada através do Whatsapp no número de telefone (71) 3203-2649

Segundo a professora Simone Freitas, que é coordenadora da clínica veterinária da instituição, o objetivo é educar a comunidade sobre a importância da prevenção do câncer de mama. “No dia 30, teremos também a oportunidade de fazer alguns ultrassons pélvicos de caráter preventivo”, afirma.

Ainda de acordo com ela, é necessário ter alguns cuidados com a saúde reprodutiva dos animais. A professora ainda lista algumas dicas: defina o quanto antes se deseja que seu animal procrie e, caso faça a opção pela reprodução, crie uma agenda para marcar a data do primeiro cio e os aspectos físicos e comportamentais desse período.

Se preferir não manter a fertilidade do animal, é importante programar a data da castração com o médico veterinário. “A castração deve ser feita preferencialmente entre o primeiro e o segundo cio. Ela também tem como vantagem a prevenção de doenças reprodutivas, como a piometra, que é uma infecção uterina”, explica Simone.

Toque amigo

O tutor também pode fazer o “toque amigo” em gatas e cadelas. “Isso deve ser feito apalpando as glândulas mamárias, que estão distribuídas nas regiões torácica, abdominal e inguinal. Ao sinal de presença de algum caroço, deve-se procurar o veterinário imediatamente”, afirma ela.

A veterinária também chama a atenção para atitudes indevidas. “Não utilize injeções anticoncepcionais para evitar o cio de gatas e cadelas, pois é um fator de risco para a ocorrência de neoplasia mamária. Além disso, deve-se manter o peso adequado do seu pet, pois a obesidade também é um fator de risco”, pontua.