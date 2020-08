Clipe de Michael Jackson em Salvador ganha versão com protestos do Black Lives Matter

(Foto: Reprodução)

O diretor Spike Lee lançou uma nova versão do clipe de "They Don't Care About Us" no sábado (29), celebrando o que seria o 62º aniversário do astro Michael Jackson. Com participação do Olodum, o clipe original teve gravações no Pelourinho, em Salvador, e a versão atualizada inclui imagens de protestos que aconteceram em todo mundo em apoio ao movimento antirracista Black Lives Matter. Também há novas imagens que foram gravadas em Salvador na época.

Em um comunicado, o cineasta diz que além de celebrar a data de nascimento de Michael, o clipe foi atualizado para mostrar que a luta pela igualdade continua. "Grandes canções de protesto não podem ficar velhas, obsoletas ou irrelevantes, porque a luta ainda continua", diz. "É por isso que They Don't Care About Us é hino durante este mundo caótico e pandêmico em que todos vivemos".

Além das imagens feitas em Salvador, há cenas também gravadas em 1996 pelo cantor em uma prisão. Elas são intercaladas com filamgens feitas em protestos nos EUA, África do Sul, Espanha, Finlândia, Itália e Brasil.

Os protestos antirracistas e de combate à violência policial ganharam força em todo mundo em maio, depois que um homem negro, George Floyd, morreu nos EUA após ser imobilizado por um policial que pressionou o joelho contra seu pescoço, atrapalhando sua respiração. Outro caso recente voltou a reacender os protestos, especialmente nos EUA. Jacob Blake foi baleado sete vezes pelas costas pela polícia de Kenosha, no Wisconsin.

