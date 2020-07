Clipe de 'Valer La Pena', da banda Francisco, el Hombre, será lançado amanhã

A banda Francisco, el Hombre está lançando um novo single chamado "Valer La Pena". A canção é uma parceria instrumental com o músico Mestrinho, e que tem a saudade como tema. A faixa já está disponível no aplicativos de streaming e o videoclipe dessa parceria, gravado à distância, chega ao Youtube da banda na próxima quarta-feira, 22 de julho.

"Eu estava experimentando algumas cumbias mais eletrônicas e sampleei uma sanfona e ficou muito legal. Mas depois pensamos que seria melhor ter alguém realmente tocando o instrumento", conta Mateo Piracés-Ugarte, que integra o conjunto ao lado de Sebastián Piracés-Ugarte, Juliana Strassacapa e Andrei Martinez Kozyreff. Assim, surgiu o nome de Mestrinho para a participação.

"O Mestrinho consegue falar com o seu acordeão, então é incrível ter a poesia dele ali com a gente. E é interessante pensar que o acordeão é o instrumento do Francisco, el Hombre original, o originador da lenda", completa. Mateo faz referência ao personagem do livro "Cem anos de Solidão", de Gabriel Garcia Márquez, que inspirou o nome da banda.

Foto: Divulgação

“Valer La Pena” é também um resgate às músicas do grupo cantadas em espanhol, algo que se tornou marca da Francisco, el Hombre. "Ao tirar o sample e colocar a sanfona do Mestrinho, que é extremamente brasileira, foi como se a gente abraçasse imediatamente o continente, o que é bem bonito de se ver", diz Mateo.

Este é o terceiro single lançado pela Francisco, el Hombre desde que o período de quarentena teve início. “Valer La Pena” sucede "Juntos Nunca Sós" e "Despedida". Esta última, inclusive, foi uma maneira de anunciar a saída do baixista Rafael Gomes da banda.