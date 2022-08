Closet Clothing inaugura loja em Feira de Santana

Os empresários Paulo Barbosa e Robert Alex expandiram a atuação da marca de moda masculina Closet Clothing com a abertura de uma filial em Feira de Santana, ao lado dos sócios Luís Fernando Brito e Tairan Leite. Com conceito sustentável e inclusivo, a loja foi inaugurada no dia 24 desse mês e se soma às unidades de Salvador, na Barra, e Rio de Janeiro, em Ipanema, além da presença em uma multimarcas de Miami, nos Estados Unidos.

Em breve, os pontos de venda serão abastecidos com a nova coleção da marca para o alto verão, chamada de 'Noventinha'. "Será um flashback para os anos 90, com looks monocromáticos, peças elaboradas a partir de tecido de fibra Pet, linhos orgânicos, modelagem oversized e muito brilho e textura", explica Paulo Barbosa, que também destacou o trabalho com sungas exclusivas de retalhos de outras coleções.

A Closet Clothing é uma das marcas que integram o time do Afro Fashion Day, evento de moda realizado pelo jornal Correio em novembro, Mês da Consciência Negra.