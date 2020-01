'Clube grande', diz Vico, novo reforço do Vitória para 2020

Novo reforço do Vitória para a temporada 2020, o atacante Vico já se apresentou ao clube e realizou exames médicos na manhã deste sábado (11). Ele foi contratado junto ao Grêmio e assinou com o rubro-negro por duas temporadas. Animado com a chance, Vico fez elogios ao Leão.

"Estou muito feliz com essa transferência e oportunidade aqui no Vitória. É um clube grande, um time que merece brigar pelo acesso e subir para a Série A. Venho com intuito de dar o meu máximo e me doar dentro de campo para que a gente possa ter bastante vitórias", afirmou Vico.

Vico tem 23 anos e no ano passado disputou a Série B pela Ponte Preta. Ele participou de apenas 13 jogos com a camisa da Macaca e marcou três gols - dois contra o Cuiabá, na 25ª rodada, e outro contra o São Bento, na 32ª.

Atuando pelas pontas, Vico é o terceiro atacante contratado pelo Vitória em 2020. Antes, o clube acertou com Alisson Farias, que estava no CRB, e também fechou com o centroavante Júnior Viçosa, que atuou no América-MG.