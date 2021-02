Clube inglês entra na onda do BBB21 e compartilha foto da dupla Gilberto e Sarah

O Tottenham, clube de futebol da Inglaterra, compartilhou, nesta quarta-feira (10) uma foto que demostra o sucesso da dupla Gilberto e Sarah, no BBB 21. O perfil oficial do clube no Instagram postou uma foto da dupla de amigos abraçados e outra de dois dos seus jogadores, Harry Kane e Son.

Na legenda, o perfil do clube escreveu em português: As duplas mais amadas?



Foi o suficiente para uma legião de brasileiros fãs do BBB comentarem na foto, festejando a publicação do time do técnico José Mourinho. "Aumentem o salário do Estagiário!!!!", "ADM Brasileiro?OMG", "Que demais", "Agora ninguém segura" foram alguns dos comentários que também brincaram com outros participantes, como a baiana Lumena: "A Lumena autorizou esse post?".

A brincadeira começou na noite de terça-feira (9), quando o perfil em português do clube inglês postou, no Twitter, a mesma brincadeira. O post, que ganhou comentários dos perfis oficiais de Gilberto e Sarah, fez tanto sucesso que ganhou um compartilhamento do perfil oficial do clube no Instagram.