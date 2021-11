Clube japonês faz proposta por atacante, mas Bahia recusa oferta

Emprestado pelo Bahia ao JEF United, clube da segunda divisão do Japão, o atacante Matheus Saldanha pode não retornar ao tricolor. A equipe japonesa manifestou interesse em adquirir o atleta e abriu negociações com o Esquadrão. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Venê Casagrande.

No acordo entre Bahia e JEF United firmado quando Saldanha foi emprestado, em janeiro deste ano, ficou definido o valor fixado de R$ 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,2 milhões) caso o clube japonês deseje ficar com o jogador em definitivo.

No entanto, apesar de ter interesse na continuidade de Saldanha, a equipe japonesa apresentou proposta com valor inferior ao previsto no contrato, oferecendo R$ 500 mil dólares (300 mil à vista e o restante em 2022) por 50% dos direitos, o que totaliza cerca de R$ 2,7 milhões.

A oferta foi rejeitada pelo Bahia. O clube baiano também não aceitou a contraproposta do JEF United, que ofereceu 350 mil dólares à vista e mais 150 mil no próximo ano por 60% dos direitos econômicos. As duas equipes seguem negociando.

Vale destacar que Matheus Saldanha tem contrato com o Bahia apenas até junho do próximo ano e a partir de janeiro poderá assinar pré-contrato com qualquer time.

Quando cedeu Saldanha por empréstimo, o Bahia recebeu R$ 500 mil. No Japão, o atacante de 22 anos disputou 27 partidas e marcou três gols. O JEF United é o atual oitavo colocado da segunda divisão.