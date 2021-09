Clubes da Série B votaram pelo adiamento do retorno do público aos estádios

Por maioria de votos, ficou definido que ainda não será permitido o retorno do público aos jogos da Série B do Brasileiro. Em reunião realizada na quarta-feira (8) entre os 20 clubes participantes e integrantes da CBF foi decidido que a volta dos torcedores acontecerá a partir do momento em que pelo menos 80% dos municípios tiverem liberação por parte das autoridades sanitárias. A determinação será revista em conselho técnico, no dia 17 de setembro.

A reunião também contou com a participação de representantes da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF), da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) e da Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol (FBTF).

De acordo com comunicado da CBF, os representantes dos clubes também decidiram, por unanimidade, solicitar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a reconsideração ou reforma da decisão liminar que permitiu ao Cruzeiro voltar a ter torcedores nos jogos como mandante, em respeito ao regulamento da competição aprovado no dia 25 de março de 2021.