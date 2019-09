CNN Brasil oficializa contratação de Reinaldo Gottino

A CNN Brasil anunciou a contratação do jornalista Reinaldo Gottino, que estava na Record TV, na tarde desta quarta-feira, 18.



Segundo o canal, Gottino estará em um programa com analistas e comentaristas e "se dedicará à cobertura em tempo real dos principais fatos políticos, econômicos e internacionais, que serão o foco de atuação do novo canal de notícias".



Douglas Tavolaro, CEO da CNN Brasil, explicou a vinda do jornalista: "Gottino foi contratado porque une o reconhecimento de milhões de telespectadores brasileiros ao estilo de apresentação ao vivo da marca da CNN".



Reinaldo Gottino fará parte da CNN Brasil a partir do dia 1º de outubro, quando chega ao fim seu contrato com a Record TV.



Procurada pela reportagem nesta terça-feira, 17, a Record TV confirmou o pedido de demissão de Reinaldo Gottino.