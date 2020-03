CNT se posiciona contra suspensão da cobrança de pedágio nas rodovias

A Confederação Nacional de Transportes (CNT) se posicionou contrária à possibilidade de suspensão da cobrança de taxas de pedágios nas estradas por conta dos reflexos da pandemia do novo coronavírus.

Em texto publicado nesta sexta-feira (27), na página da CNT, a confederação afirma estar acompanhando “na imprensa, nas redes sociais e no Congresso Nacional, algumas reivindicações pela suspensão da cobrança de pedágios nas rodovias”. Contudo, se diz contra a medida.

O artigo, assinado pelo presidente da CTN, Vander Costa, diz que a organização representa todas as empresas de transporte do Brasil e que se posiciona a favor “do cumprimento da lei e dos contratos firmados”



“A atual regra da cobrança de pedágio no Brasil é fruto de licitações para a construção e manutenção de rodovias. Nesse sentido, suspender cancelas, valendo-se de uma situação de calamidade pública que é a gerada pela Covid-19, seria quebrar contratos, o que não defendemos. Vale destacar, contudo, que sempre nos posicionamos em defesa do pedágio justo, por acreditarmos que essa é uma forma justa e eficiente para viabilizar a melhora da infraestrutura do transporte rodoviário”, diz o texto.

Ainda no documento, a entidade diz estar comprometida com o combate ao coronavírus. “A partir desta sexta-feira (27), o SEST SENAT estará em mais de 130 pontos de rodovias, distribuindo produtos de higiene e de alimentação aos motoristas, principalmente aos caminhoneiros, que têm enfrentado dificuldades em razão das restrições impostas ao funcionamento de estabelecimentos comerciais em todo o Brasil.”, informa.