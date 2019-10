Coach de celebridades, Roberto Bueno morre aos 46 anos

Famoso coach de celebridades, Roberto Bueno morreu aos 46 anos, nesta segunda-feira (28). De acordo com o R7, amigos confirmaram que Bueno tirou a própria vida.

"Ele estava com depressão e acabou tirando a própria vida ontem (domingo). Ele foi encontrado hoje (segunda) de manhã", escreveu o também treinador Kaká, próximo a Bueno, em suas redes sociais.

Fundador da BuenoConcept, o coach se tornou conhecido por conta do método de trieno e era um defensor de um life style saudável. Depois, criou também a Xtrategy Nutrition, empresa especializada em suplementos alimentares baseada nos Estados Unido. Ele morava atualmente em Miami (EUA), mas mantinha contato com a clientela brasileira.

Um dia antes da morte, Bueno compartilhou sua última foto no Instagram, acompanhada de um texto em tom de reflexão. "A paz interior se resume na arte de ser feliz e permitir que a nossa felicidade se espalhe por onde quer que a gente passe. Quero fazer do tempo o meu principal aliado, pois a vida é como uma linda poesia que se escreve um dia após o outro - por mais que seja bela, ela sempre há de terminar num esperado, derradeiro e inevitável ponto final", escreveu.

Um dia antes, compartilhou a imagem de um leão. "Ser forte é ser capaz de passar pelos seus piores momentos e ainda assim conseguir dizer: senti. Vivi. Chorei. Mas superei!", dizia a imagem. Na legenda, o coach falava do desejo de um recomeço. "Tem situações na vida que nos leva a querer desistir, mais as vezes até a tristeza nos faz seguir.

Seguir em frente , perseverar, a incapacidade faz a gente sonhar. Nem tudo é ruim, nem toda porta fechada é o fim, as vezes significa um recomeço, de uma nova historia".

O coach prestava consultoria para empresas e pessoas. Entre os clientes famosos estavam o apresentador André Marques, a influencer Gabriela Pugliesi e a modelo Babi Beluco.