Cobertura do CORREIO no 2º turno alcança 3,6 milhões de contas nas redes sociais

As redes sociais do CORREIO alcançaram, até às 21h30 deste domingo (dia 30), apenas com conteúdos relacionados às eleições mais de 3,6 milhões de contas no Instagram, Tik Tok, Facebook e Twitter.

O destaque da programação ficou por conta do Mesão da Apuração, que teve quase 73 mil visualizações, entre as 17h e as 21h30. Os jornalistas Jorge Gauthier, Donaldson Gomes, Isis Cedraz, Cristina Mariani e Vinícius Harfush apresentaram em primeira mão os números da totalização dos votos computados pela Justiça Eleitoral e as principais notícias relacionadas à disputa eleitoral no estado. O programa contou com direção técnica de Eduardo Bastos e direção-geral de Jorge Gauthier.

Durante o programa, Jaime Barreiros Neto, analista Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) e membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, apresentou um balanço das ocorrências relacionadas às eleições.

Ao longo do dia, foram realizadas ainda duas coberturas ao vivo, comandadas pela jornalista Daniela Leone, com todas as informações necessárias para que a população pudesse escolher os seus candidatos à Presidência da República e para os doze estados onde a eleição foi definida em segundo turno.

