Cobra ferida é encontrada por vigilantes na Faculdade de Arquitetura da Ufba

Uma cobra foi encontrada na manhã desta quinta-feira (9) no estacionamento do campus da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na Federação, por volta das 7h por vigilantes. O réptil foi atropelado na noite anterior em frente à universidade e deixado no local por populares.

De acordo com o vigilante Cássio Profeta, 35, que trabalha há quatro anos no campus, o aparecimento desse tipo de animal é recorrente na região por conta da vegetação. Ele afirmou que órgãos de proteção ambiental foram acionados às 6h quando o primeiro colega chegou ao local.

Morador do bairro da Federação, Marinaldo Ferreira, conta que sempre aparecem cobras por ali. "Aqui é o foco delas. Tem umas duas ou três aqui dentro. Esse ainda é pequena, é filhote", contou.

De acordo com Luciano Brito, funcionário de uma pizzaria próximo ao local, o animal foi atropelado às 23h de quarta-feira (8) por um carro e uma moto quando tentava atravessar a pista. Ele e mais dois colegas conduziram a cobra para o campus.

"O cara que atropelou ainda voltou e disse que já era a segunda vez que havia atropelado uma ali. A gente arrastou ela, era pesada. Eu fiquei com medo. Eu criava uma", contou Luciano, que já criou uma cobra filhote do mesmo tamanho.

Por volta das 8h agentes da Guarda Civil Municipal recolheram a cobra e a levaram para a Faculdade de Medicina Veterinária da Ufba, na Avenida Adhemar de Barros, em Ondina.

