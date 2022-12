Cobra surpreende moradores ao sair de torneira inaugurada

Uma cobra surpreendeu moradores de Paranazinho, zona rural da cidade de Tauá, no interior do Ceará, na última sexta-feira (2), durante a inauguração de um poço.

O animal estava escondido dentro da torneira, quando homens começaram a lavar as mãos e a cobra decidiu sair, assustando quem estava no local. Pessoas saíram correndo e gritando com medo do réptil, segundo informações do site G1.

De acordo com o agricultor Antônio Pedrosa, o animal apareceu no momento em que o poço estava em teste de funcionamento. "Foi um susto grande, mas ninguém se feriu. A cobra parecia que estava assustada, mais assustada que a gente, e fugiu logo. Foi 'pros' matos", disse.