Cobrador é morto a tiros em tentativa de assalto na Avenida Gal Costa

Luan Felipe, 23 anos, voltava para casa de moto quando foi abordado por dupla de motoqueiros (Foto: Acervo da família)

O rodoviário Luan Felipe Rodrigues, 23 anos, foi assassinado a tiros durante uma tentativa de assalto na Avenida Gal Costa, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (30), e o corpo da vítima foi sepultado na tarde desta quarta (1º) no Cemitério da Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas.

Segundo os familiares e amigos de Luan, ele trabalhava há seis meses como cobrador e estava voltado para casa, por volta das 21h30, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Luan também estava de moto e tentou correr, mas foi baleado duas vezes pelos criminosos. Ele caiu, e os bandidos fugiram sem levar nada.

A tia do cobrador, a servidora pública Juranilda Rodrigues, 42, contou que estava em casa quando a irmã dela apareceu contando que Luan tinha sido baleado. As duas correram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Inácio, onde confirmaram a morte do rapaz.

“O que sabemos é que os bandidos anunciaram o assalto, que ele reagiu e foi baleado. Os policiais militares que atenderam a ocorrência socorreram ele para a UPA, mas ele não resistiu. Nunca passamos por uma situação como essa, um assalto desse tipo na família, mas tenho certeza que ele iria reagir. Agora, o que esperamos é justiça”, contou.

A mãe de Luan também é rodoviária, mas já estava afastada das atividades por problemas de saúde. Muito abalada, ela não teve condições de conversar com a reportagem. Luan era filho único, não era casado e não deixou filhos. O pai dele morreu há alguns anos e o jovem morava com a mãe.

Segundo os familiares, ele começou a trabalhar aos 17 anos, lavando alguns ônibus. Há seis meses, Luan conseguiu ser aprovado em uma seleção no consórcio Integra OT Trans e, em novembro, começou a trabalhar como cobrador. Atualmente, rodava a linha Arenoso/ Acesso Norte e juntava dinheiro para comprar um apartamento.

O motorista rodoviário Reinaldo Silva, 32, encontrava com Luan todos os dias no trabalho e contou que o jovem era conhecido pelo seu bom-humor. “Ele era muito brincalhão, muito divertido, um menino dedicado ao trabalho. Todo mundo gostava dele. Vai fazer muita falta”, afirmou. Outros rodoviários também foram ao enterro.

O corpo de Luan foi sepultado por volta das 16h, sob aplausos. Emocionados, amigos lamentaram a morte do cobrador e contaram que a maior paixão dele era pelas motocicletas. Logo após a cerimônia alguns motociclistas fizeram um ato em homenagem ao jovem, no próprio cemitério.

Amigos lotam o cemitério para despedida de Luan (Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

Insegurança

O CORREIO esteve no local do crime na manhã desta quarta-feira e encontrou marcas de sangue no meio fio. Luan Felipe foi baleado próximo ao canteiro de obras de duplicação da Avenida Gal Costa. Um operário contou que foram vários disparos.

“Peguei cedo hoje e deu para encontrar com alguns colegas que trabalharam à noite. Eles comentaram que foram muitos tiros e que na hora foi um pânico, que não foram lá para saber o que era por conta do medo”, disse o funcionário do Consórcio Transoceânica.

Moradores da Rua Lindinalva Santana ouviram também os disparos. “Cheguei a sair de casa e vi o moço caído no chão com uma calça cinza, típica daquelas usadas por rodoviários. Mas não aguentei ficar vendo aquela cena por muito tempo e vim para minha casa”, contou a dona de casa Doralice Borges.

Medo

Um morador desabafou com o CORREIO e contou que, a partir das 18h, a Avenida Gal Costa passa a ser local alvo para ação de ladrões. “Basta alguém passar sozinho numa moto em bom estado de conservação que eles abordam e levam tudo. Dizem que são os caras do Calabetão e Sussuarana, bairros perto daqui e com fácil acesso à fuga”, contou o rapaz, que preferiu não se identificar.

Na avenida há uma garagem do Consórcio Integra. Um dos funcionários da portaria disse que não conhecida Luan Felipe, mas que há 15 dias dois homens em uma moto roubaram alguns rodoviários. “Eles estão tocando o terror. Na maioria das vezes, a dupla está numa moto amarela, mas já foi vista numa outra, toda preta. Às vezes eles agem sozinhos”, relatou.

Sobre a insegurança, a Polícia Militar informou por meio de nota que "o policiamento na avenida Gal Costa é realizado diuturnamente por guarnições motorizadas, que procedem às rondas ostensivas preventivas e dão atendimento às ocorrências na região".

Disse ainda que "parte da avenida é de responsabilidade da 47ª CIPM, onde fica o bairro de Pau da Lima e a outra parte é da 48ª CIPM, bairro de Sussuarana" e que abordagens tem sido feitas, paraevitar delitos, contando com o reforço e o apoio da Rondesp-Atlântico, Operação Gêmeos e Operação Apolo, "que realizam constantes ações preventivas e repressivas na localidade".

Já sobre o crime, a PM disse que policiais da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pau da Lima) encontraram a vítima ferida próximo à Rua do Ouro, por volta de 21h30.

“A equipe médica informou aos militares que a vítima não resistiu aos ferimentos. Segundo informações de testemunhas que estavam passando no local, dois homens em uma moto efetuaram disparos contra a vítima que também estava em uma motocicleta”, disse a corporação.

As testemunhas contaram que, depois de ser baleado, Luan caiu da moto e o veículo sofreu avarias. A roda teria empenado e o tanque foi furado por uma das balas. Por isso, os bandidos teriam fugido sem levar os pertences da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.