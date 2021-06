Cocaína avaliada em R$ 1,4 milhão é encontrada em carro abandonado na Bahia

Cinquenta quilos de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 1,4 milhão, foram encontrados por policiais da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Ibotirama), na noite de quarta-feira (2). Dividida em 48 tabletes, a droga estava dentro de uma mala, em um carro abandonado, no Centro da cidade de Ibotirama, região Oeste da Bahia.

De acordo com comandante da unidade, o major PM Anderson Ronni, os policiais receberam a informação de que havia um veículo com entorpecentes no local. “O carro estava abandonado, próximo a uma instituição financeira, com a chave no painel. Durante buscas, localizamos os 48 tabletes de cocaína. Realizamos rondas, mas não encontramos nenhum suspeito”, contou o major.

As drogas e o carro, um modelo Fiat Mob, foram encaminhados para a Delegacia Territorial (DT) de Ibotirama. O delegado titular, Jailson Teixeira , informou que o veículo não tem restrição de roubo.

“Entramos em contato com o proprietário. Ele informou que vendeu o veículo, mas a transferência do valor ainda não tinha sido realizada. Estamos investigando o caso”, completou.