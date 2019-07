Cocaína avaliada em R$ 14,6 milhões é apreendida no Porto de Salvador

A Receita Federal (RF) localizou na madrugada desta quarta-feira (24) quatro bolsas com 116 kg de cocaína no Porto de Salvador, no bairro do Comércio. As bolsas estavam dentro de um carregamento de madeira, que tinha como destino final o Porto de Sines, em Portugal.

O navio em que foi localizada a droga passou, antes de Salvador, pelos portos de Paranaguá e de Santos. A RF suspeita que, na tentativa de exportação das drogas, foi usada a técnica criminosa conhecida por rip-off loading, em que a droga é inserida em uma carga regular, sem o conhecimento do proprietário.

(Foto: Receita Federal/Divulgação)

De acordo com a RF, a apreensão é resultado do aprimoramento do trabalho de análise e gerenciamento de risco e uso intensivo de tecnologia pela Receita Federal na aduana. A droga foi encaminhada para a Polícia Federal, que dará prosseguimento à investigação.