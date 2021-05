Cocaína avaliada em R$ 500 mil é apreendida em Vitória da Conquista

Uma carga de cocaína avaliada em R$500 mil foi apreendida com três mulheres nos bairros de Vila Serrana, Patagônia e Khadija, em Vitória da Conquista. Os flagrantes aconteceram, na quarta-feira (5) pelo Esquadrão de Motociclistas Falcão.

De acordo com o comandante da unidade, major Carlos Élder Coelho de Abreu, a ação foi iniciada, na Vila Serrana e encerrada no bairro de Khadija. "Os policiais abordaram uma mulher suspeita e, no carro ocupado por ela, encontraram um tablete de cocaína", contou o oficial.

A suspeita revelou um imóvel situado no bairro de Patagônia, onde teria adquirido o material. Durante a revista na casa indicada foram apreendidos, com uma comparsa, outros seis tabletes do material. A dupla levou os PMs até outra residência, na localidade de Khadija, onde uma terceira mulher guardava mais dois tabletes da droga, totalizando 10,5 quilos de cocaína.

Segundo o oficial da PM, na ação foram apreendidos nove tabletes de cocaína avaliados em R$ 500 mil. Também foram achados dois celulares e R$ 263.

As três suspeitas já tinham envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região e acabaram conduzidas para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista.