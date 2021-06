Cocaína na praia: Mais 30 quilos de drogas são encontrados em Prado, no sul da Bahia

Segue o mistério e com novas aparições. A polícia baiana encontrou mais 30 kg de cocaína, divididos em tabletes, na tarde desta terça-feira (8), na praia da Bica, bairro de Areia Preta, município de Prado. A apreensão foi feita por equipes da Companhia de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica.



Leia mais: Depois do óleo, o pó: o que explica o surgimento de drogas na costa baiana?



De acordo com o comandante da companhia, major Anilton Silva de Almeida, os policiais chegaram até as drogas após receberem a denúncia anônima de um saco suspeito na areia da praia. No local, as equipes encontraram a droga dentro da embalagem.



No último domingo (6), mais de R$ 2 milhões em cocaína já haviam sido localizados em uma sacola na Praia do Farol, município de Alcobaça, também no Sul do estado.



Mais de 100 quilos da droga foram encontrados no litoral baiano em menos de dois meses. Outras duas mochilas com pasta base de cocaína apareceram no litoral baiano, no mês de maio, na orla de Pau Fincado, em Nova Viçosa, e na Boca do Rio, em Salvador. No total, 72 tabletes de cocaína ou pasta base já foram apreendidos. A investigação da origem e destino do material é conduzida pela Polícia Federal.



Todo material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Prado, mas o caso deverá ser encaminhado à PF.